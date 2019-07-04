Судебный орган проверит региональный закон, запрещающий проводить митинги, сообщает DEITA.RU.



Конституционный суд России проверит закон Республики Коми о митингах. По данным «Ведомостей», в регионе запрещено проводить массовые мероприятия в радиусе 50 метров от входов в здания, в которых располагаются органы государственной власти и органы местного самоуправления. Кроме того, митингующим запрещено выходить на центральную площадь Сыктывкара.

Но такие нормы, которыми местные власти пытаются избежать митингов, содержатся не только в законе Республики Коми, но и в законе Камчатского края. Там также запрещено собираться в радиусе 250 метров от зданий администраций и в 100 метрах от зданий силовых ведомств и прочих официальных учреждений.

Как ранее писало ИА DEITA.RU, таким образом власти на местах пытаются всеми силами бороться с митингами и акциями протеста в регионах. Дело в том, что, выдавая аргументированный отказ на проведение подобных собраний, губернатор не получает минусов в статистике администрации президента. И в этом им помогает запрет собираться ближе 50-100 метров от зданий. Зачастую провести митинг получается только за чертой центра города.

А вот в Приморском крае таких норм по расстояниям нет. Поэтому местным властям приходится выкручиваться. Так, в июне проведение митинга в защиту экологии, против повышения цен и точечной застройки согласовали с 22 попытки. Но и с этим случились проблемы: дата митинга совпала с датой «Прямой линии» Путина. Отменить выданное разрешение нельзя, так что было принято решение внезапно провести именно на этом месте, центральной площади, автомобильный фестиваль.

Если Конституционный суд примет решение о том, что нормы по расстояниям в Коми незаконны, то всем российским регионам придется смириться и разрешить проведение митингов под своими окнами.

Елена Миронова