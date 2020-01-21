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«Конституция будет мерзкой, но интересной»: Пелевина и Сорокина требуют добавить в рабочую группу
Неравнодушные россияне предлагают включить «в дело» писателей Виктора Пелевина и Владимира Сорокина, сообщает DEITA.RU.
Вот уже четыре дня на популярной онлайн-площадке гражданских инициатив Change.org опубликована петиция, призывающая включить двух современных российских писателей-фантастов в состав рабочей группы, занимающейся разработкой поправок в действующую Конституцию Российской Федерации. Творчество Пелевина и Сорокина объединяют в том числе злободневность, ироничность и нестандартность точки зрения.
«Без этих двух авторов конституция наша будет мерзкой и скучной. А с ними она будет мерзкой, но интересной», – считает автор инициативы, Леонид Лялин из Москвы.
Как отметил неравнодушный к ситуации с отечественным законодательством гражданин, в случае присоединения этих писателей к занимающемуся главным законом страны коллективу можно рассчитывать, что только в Японии книга будет продана как минимум в семимиллиардном тираже и станет «третьей нефтью».
«А Шнуров где? Его талант и особенно его лексикон всенепременно будут полезны», – комментирует один из оставивших подписи.
На текущий момент под петицией, адресованной президенту Владимиру Путину, из 5000 тысяч голосов оставлено уже более 4300.
Наталья Лебедева