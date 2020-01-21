Конституция России обесценилась до пачки лапши

Прежнюю версию российской конституции крупнейшие издательства продают со скидкой, сообщает DEITA.RU.

Грядущие изменения в главный отечественный документ обрушили цену на печатное издание документа текущего. Сейчас стоимость книги упала на 25 процентов.

Если раньше цена составляла 43-49 рублей, то сейчас в инернет-магазинах продают за 32-37 рублей за экземпляр. Издание конституции сервис. «Лабиринт» предлагает издание по цене 39 рублей. Самый дешевый вариант - это 14 рублей 99 копеек за экземпляр на «ЛитРес».

Коллекционные издания по-прежнему остаются в ценовой категории от восьмиста до 2 тысяч рублей. Уже в ближайшее время конституция претерпит значительные изменения. Владимир Путин предложил изменить процедуру назначения правительства - главу, министров и замов будет назначать парламент.

Также президент предложил убрать из конституции формулировку о невозможности занимать президентское кресло более двух сроков подряд. Новые статьи коснутся запрета на второе иностранное гражданство для крупных федеральных и региональных чиновников.

Совет Федерации получит возможность отрешать от должности судей, проверять на соответствие конституционным нормам новые законы до подписания их президентом. Президент же получит право увольнять главу правительство или отдельных министров.

Также появится новый федеральный орган - Госсовет. На данный момент его окончательные функции и форма неясны, очертания появятся ближе к 2024 году. Скорее всего, Госсовет станет органом обеспечения и взаимодействия между разными институтами власти.

О грядущих масштабных изменениях стало известно в ходе обращения Путина к Федеральному собранию 15 января. Сейчас новый премьер-министр Михаил Мишустин находится в процессе формирования нового правительства РФ.

Василий Кучин