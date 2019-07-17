Поправки в главном законе страны должны обеспечить баланс трёх ветвей власти в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал статью в главном парламентском издании страны, в которой поделился своим видением необходимых изменений в Конституции России.

Глава нижней палаты обратил особое внимание на равновесие между судебной, законодательной и исполнительной ветвями власти в государстве.

По его мнению, именно в этом направлении нужны точечные изменения в основополагающем документе страны.

Помимо этого, Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства.

Дмитрий Шевченко