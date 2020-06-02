Контрабандисты уничтожают дальневосточный лес

Более двухсот миллионов рублей составила стоимость древесины



Сотрудники таможни города Хабаровска во время оперативно-розыскных мероприятий выявили контрабанду ценных пород древесины, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу столичной таможни.

Объём контрабанды превысил значение в 32 000 кубометров, а стоимость леса исчислялась сотнями миллионов рублей (свыше 204 млн). Контрабандисты вывозили монгольский дуб и ясень маньчжурский.

Для организации контрабанды предприимчивый житель столицы Хабаровского края вёл работу от лица сразу двух коммерческих компаний. Так, руководителями фирм были подставные лица, которые были зарегистрированы в других регионах России. Сам контрабандист организовал работу на основании доверенности, а на таможне предъявлял поддельные бумаги, по которым и происходил незаконный вывоз дальневосточного леса.

По факту происшествия сотрудниками таможни было возбуждено 7 уголовных дел, наиболее суровое наказание за данное нарушение предусматривает лишение свободы сроком до семи лет, при этом нарушителя обязуют выплатить штраф до миллиона рублей.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось об обнаружении нелегальных цехов с морепродуктами в Приморском крае. «Крабовые» бизнесмены вели работу без необходимых на то разрешений. Специалисты пограничной службы обнаружили два цеха – во Владивостоке и Артёме. В цехах нашлось свыше 2,5 тонн краба, пять центнеров креветки, а также свыше 1,3 тонн иных морепродуктов. Общая стоимость продукции в двух цехах оценивается в более чем 8 млн рублей.