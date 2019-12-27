Контрафактный алкоголь исчез с полок магазинов

За текущий год сотрудники Росалкогольрегулирования лишили россиян возможности отравиться откровенно контрафактным алкоголем, конфисковав более четырехсот декалитров «горячительных напитков» неизвестного или нелегального производства, сообщает DEITA.RU.

Одновременно с этим ведомство продолжает работу по изъятию из продажи алкогольной продукции, чьи заявленные характеристики не соответствуют действительности, а состав противоречит установленным нормам.

По словам главы ведомства Игоря Алешина, подобный контрафакт и подделки составляют от трети до половины от общего объема представленной на полках магазинов России алкогольной продукции. Отмечается, что треть фальсифицированного алкоголя составляют так называемые «пивные напитки», в которых, по факту, не содержится ни грамма пива.

«В этом году мы изъяли порядка ста тридцати шести тысяч псевдопивных напитков. Эта цифра, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, выросла на шесть процентов», - отметил Алешин.

Говоря о легальном алкоголе, руководитель Росалкогольрегулирования заявил, что тридцать-пятьдесять процентов полностью законной спиртосодержащей продукции может оказаться некачественной. По словам Алешина, на здоровье россиян такие подделки не повлияют - производитель отвечает головой за то, чтобы фирменный бренди или водка были безопасными, но могут испортить вкус праздника в прямом смысле.

«Эта продукция безопасна, однако производитель мог намеренно ввести потребителя в заблуждение: например, использовать сырье, отличное от заявленного на этикетке», - отметил глава ведомства.

При этом Игорь Алешин заявил, что с каждым годом алкогольный рынок России становится все более прозрачным - лицензированные производства растут, нелегальные изготовители уходят. Но чтобы «черный» алкоголь точно навсегда исчез из магазинов страны, россиянам нужно просто перестать проявлять к нему интерес и сообщать о некачественной алкогольной продукции контролирующим органам.

Екатерина Цой