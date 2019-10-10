Контрактник хотел обмануть армию на два миллиона рублей

В военном гарнизонном суде Спасска-Дальний вынесли приговор бывшему военнослужащему, проходящему службу на контрактной основе, и признали его виновным в покушении на мошенничество 1,8 млн рублей, сообщает DEITA.RU.

Во время судебного процесса выяснилось, что контрактник в мае 2017 года представил поддельные справки о своей инвалидности I группы в страховую компанию, у которой потребовал выплатить страховой взнос в размере 1847 677 рублей 16 копеек. Однако страховая компания начала собственную проверку, во время которой выяснилось, что врачи не осматривали военного, и соответствующих записей о его болезни не записывалось в журнал учета. Эти данные были подтверждены в ходе судебного заседания.

Также доктора военной части в суде заявили, что с подобными заболеваниями военнослужащий не обращался. Справки, которые он подал в страховую компанию, оказались поддельными, там были подделаны подписи, а печати произвели в обычной компании, на гербовом изображении не было специальных оттисков. В медицинских военных учреждениях Владивостока и Москвы не записано о том, что контрактнику выдавалась справка об инвалидности.

В итоге подсудимый признал вину в совершении преступлении и полностью признал свою вину. Суд, учитывая положительные характеристики подсудимого и другие обстоятельства, назначил бывшему военному наказание в виде штрафа – 170 тысяч рублей. Отметим, что службу мужчина проходил в Лесозаводске в звании старшего сержанта.

Напомним, что сейчас в стране проходит осенний призыв. Планируется на службу призвать 132 тысячи молодых людей. Ранее сообщалось, что к призывникам с подтопленных территорий будет особый подход, они пройдут психологические тесты и только после будет определено пойдет ли молодой человек защищать страну или нет.

Иван Юрьев