Военные будут получать повышенную надбавку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о том, что с 1 сентября военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд начнут получать ежемесячную надбавку в размере 50% к денежному довольствованию.
По словам главы военного ведомства, идея повышения содержания военных была одобрена президентом России Владимиром Путиным с целью увеличения уровня их социальной защищённости.
Также Шойгу сказал, что с 1 сентября устанавливается
ежемесячная 30% надбавка водителям категорий С, D и СЕ, служащим в армии по контракту.
Кроме этого, стало известно, что подготовлены предложения увеличить солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим службу по контракту, выплаты за поднаём жилья до уровня, который позволяет им проживать вместе с семьями.
Дмитрий Шевченко