Военные будут получать повышенную надбавку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о том, что с 1 сентября военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд начнут получать ежемесячную надбавку в размере 50% к денежному довольствованию.

По словам главы военного ведомства, идея повышения содержания военных была одобрена президентом России Владимиром Путиным с целью увеличения уровня их социальной защищённости.

Также Шойгу сказал, что с 1 сентября устанавливается ежемесячная 30% надбавка водителям категорий С, D и СЕ, служащим в армии по контракту.



Кроме этого, стало известно, что подготовлены предложения увеличить солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим службу по контракту, выплаты за поднаём жилья до уровня, который позволяет им проживать вместе с семьями.

Дмитрий Шевченко