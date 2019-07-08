Компания Игоря Ротенберга запросила из бюджета такую сумму для отслеживания провоза по стране санкционных продуктов, сообщает DEITA.RU.



Компания Ротенберга и «Ростех» (планируют стать операторами системы мониторинга санкционных грузов в РФ) запросили на реализацию проекта почти 22 миллиарда рублей. Как пишет РБК, план и оценка стоимости работ по созданию системы мониторинга «запрещенки» содержится в подписанном правительством и компанией Центр развития цифровых платформ концессионном соглашении.

По данным источника в Минстрансе, министерство направило в правительство проект подобного концессионного соглашения. Согласно ему созданная компания-оператор будет контролировать провоз по территории России санкционных товаров. Так, если товары везут через РФ транзитом, то на грузовиках должны быть установлены электронные навигационные пломбы. Это необходимо, чтобы российская сторона могла быть уверена в том, что грузы действительно покинули территорию страны. Перевозчикам нововведение обойдет в 300 рублей в сутки.

Елена Миронова