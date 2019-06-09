Конкурс на создание российской системы автоматического весогабаритного контроля может начаться осенью, сообщает DEITA.RU.

По словам вице-премьера Максима Акимова подрядчик определится по результатам конкурса. Условия конкурса будут определены распоряжением правительства. В документе укажут сроки проведения, а также кто этот конкурс будет проводить. Панируется, что в правительство предложения будут внесены в течение одного-двух месяцев.

Как было известно ранее, автоматизированная система весогабаритного контроля будет построена полностью за счет частных инвестиций без привлечения государственного финансирования. Но и свой большой интерес у потенциальных инвесторов еще какой имеется. В рамках компенсации расходов на строительство и обслуживание системы государство будет платить оператору 8,64 миллиардов рублей ежегодно.

Общий срок реализации проекта составит 11 лет. Согласно параметрам возможного соглашения, структура затрат включает инвестиции концессионера, первоначальные и регулярные капитальные расходы, операционные расходы, обслуживание кредита и выплату налогов.

Дмитрий Санников