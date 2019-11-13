Контроль за «Приморской рыбой» могут вести покупатели

Выразить свое мнение о качестве и ассортименте рыбной продукции теперь может каждый житель Приморья, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте лицензирования и торговли.

«Горячая линия» по программе «Приморская рыба» работает по будням с 9.00 до 18.00, каждый житель Приморья может обратиться по телефону 8 (914) 703-14-90.

«Жители региона могут обратиться на нее (горячую линию, - прим. ред.) по вопросу качества и ассортимента рыбной продукции, которую реализуют по социальным ценам почти 280 предприятий торговли по всему краю», – уточнили специалисты.

Программа «Приморская рыба» реализуется в крае с ноября 2018 года по инициативе Губернатора Олега Кожемяко. С начала ее действия реализовано 2,8 тысячи тонн рыбной продукции по социальным ценам.

Напомним, в рамках заключенного год назад соглашения между Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморского края, рыбодобывающими компаниями, портами и торговыми сетями была установлена предельная цена на несколько видов рыбы и рыбопродукции. Например, в настоящее время камбалу в «Реми» можно купить по цене 89 рублей за килограмм, а во «Фреш 25» — за 95 рублей. Стоимость килограмма наваги в двух сетях сегодня составляет 90 и 79 рублей соответственно.

Социальные цены на несколько видов рыб поддерживаются в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2021 годы.