Коньяк с ароматизаторами запретят к производству – во втором чтении принят такой законопроект, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Дополнения внесут в статью двадцать шестую, ограничивающую производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. В пункт 1 – о запретах в области производства спиртосодержащих и алкогольных напитках – добавят абзацы о запрете производить бренди и коньяк с ароматизаторами.

Анастасия Туркова