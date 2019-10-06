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Кораблекрушение: пострадало 2 человека

море, шторм, непогода

Катер затонул в Амуре у ремонтно-эксплуатационной базы в Хабаровске, в результате пострадали два человека, сообщает DEITA.RU по материалам Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел  5 октября около 23:00 по местному времени. В районе акватории затона АО "Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота произошло транспортное происшествие с маломерным судном, в результате которого оно затонуло.

Пострадали находившиеся на борту два человека. Им оказана медицинская помощь. По предварительной информации, катер столкнулся с неустановленным транспортным средством. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

Дмитрий Санников

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