Кораблекрушение: пострадало 2 человека

Катер затонул в Амуре у ремонтно-эксплуатационной базы в Хабаровске, в результате пострадали два человека, сообщает DEITA.RU по материалам Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 5 октября около 23:00 по местному времени. В районе акватории затона АО "Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота произошло транспортное происшествие с маломерным судном, в результате которого оно затонуло.

Пострадали находившиеся на борту два человека. Им оказана медицинская помощь. По предварительной информации, катер столкнулся с неустановленным транспортным средством. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

Дмитрий Санников