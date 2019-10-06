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Кораблекрушение: пострадало 2 человека
Катер затонул в Амуре у ремонтно-эксплуатационной базы в Хабаровске, в результате пострадали два человека, сообщает DEITA.RU по материалам Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 5 октября около 23:00 по местному времени. В районе акватории затона АО "Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота произошло транспортное происшествие с маломерным судном, в результате которого оно затонуло.
Пострадали находившиеся на борту два человека. Им оказана медицинская помощь. По предварительной информации, катер столкнулся с неустановленным транспортным средством. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
Дмитрий Санников