С севшего на мель судна в районе мыса Каразина эвакуированы 13 человек, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Утром 13 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова) просят помощи граждане, находящиеся катере. Судно получило пробоину корпуса и село на мель.

Владивостокским морским координационным центром было дано оповещение находящимся в районе судам.

В 09.40 на место происшествия прибыли спасатели Владивостокского поисково-спасательной службы, спасатели Владивостокской городской службы спасения и сотрудники ГИМС.

Как рассказали приморские спасатели, с севшего на мель проходящим мимо судном сняты 13 человек и доставлены на берег поселка Поспелово, 2 человека от эвакуации отказались. В результате происшествия пострадавших нет.

Дмитрий Санников