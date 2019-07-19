Восемь человек спасены с катера, получившего пробоину, сообщает DEITA.RU по материалам Дальневосточного морского заповедника.

Как рассказали специалисты Дальневосточного морского заповедника, в его акватории в Приморье катер научного центра морской биологии 18 июля получил пробоину.

Катер является собственностью Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Он направлялся в сторону Восточного участка Дальневосточного морского заповедника, но в неблагоприятных погодных условиях налетел на камни Елизарова и получил пробоину.

На борту находились 8 человек. Экипажем и подошедшими на помощь сотрудниками заповедника были предприняты грамотные действия по спасению людей. Пострадавших нет. В настоящий момент проводятся работы по спасению судна.

На прошлой неделе, 13 июля, с севшего на мель в районе мыса Каразина катера проходящим мимо судном были сняты 13 человек и доставлены на берег поселка Поспелово, 2 человека от эвакуации отказались.

Дмитрий Санников