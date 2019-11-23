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Корабли для ВМФ из полиэтилена будут делать в России
ВМФ России ведет переговоры о поставках катеров с корпусом из полиэтилена высокой плотности, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.
Как рассказал ТАСС генеральный директор предприятия-изготовителя «Риф» Геннадий Василюк, положительный опыт уже есть: первый подобный катер успешно используется Каспийской флотилией с 2017 года. По его информации, сейчас ведутся переговоры по поставке серии катеров «РИФ 122», которые отличаются большей грузоподъемностью и пассажировместимостью по сравнению с первым катером.
Полиэтилен низкого давления не подвержен коррозии, не требует лакокрасочного покрытия, может использоваться при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50 градусов, а также является экологически чистым материалом. Вместе с тем жизненный цикл такого судна из полиэтилена низкого давления увеличен до 50 лет. Катер серии «РИФ 122» также может использоваться в битом льду, что подтверждено испытаниями.
Дмитрий Санников