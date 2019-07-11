«Находкинский судоремонтный завод (НСЗ)» выплатит более 6,7 миллионов рублей «Центру судоремонта «Дальзавод», сообщает DEITA.RU. Такое решение было принято в Арбитражном суде Приморья.



Пять лет назад между предприятиями было заключено соглашение, согласно которому НСЗ должен был произвести осуществление работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей (судов) Тихоокеанского флота. Тогда же Дальзавод выплатил предприятию аванс в размере 607 миллионов рублей. В свою очередь НСЗ в соответствии с согласованными сторонами протоколами согласования фиксированной цены общая стоимость выполненных по договору работ составила 481 752 635 рублей 36 копеек.

Не отработанный аванс «Дальзавод» запросил обратно, но судоремонтный завод не стал отдавать деньги. В результате администрация «Дальзавода» подала иск в Арбитражный суд Приморского края, и требование о возврате неосвоенного аванса было добровольно удовлетворено ответчиком в полном объеме. Исковое заявление было изменено и «Дальзавод» попросил взыскать с завода 8,6 миллионов рублей, которые они посчитали как проценты за пользование деньгами.

После рассмотрения всех моментов и выслушав обе стороны, Арбитражный суд решил взыскать с публичного акционерного общества «Находкинский судоремонтный завод» в пользу акционерного общества «Центр судоремонта «Дальзавод» 6 703 579 рублей 93 копейки процентов, а также 197 063 рубля расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Напомним, что также НСЗ стало инициаторами дела о банкротстве судоходной компании «Гудзон», которая несколько лет назад попала под американские санкции.

Иван Крышан