Корейские рыболовы протаранили российское судно

Для того, чтобы защитить свои сети от крупных кораблей, корейские рыболовы пошли на таран российского грузового судна, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Вести.Ru".

Инцидент имел место в начале мая в акватории Японского моря. Особенностью морского столкновения стало то, что корейцы решили протаранить металлический корпус российского корабля деревянной моторной лодкой.

Результат такого неравного боя был предсказуем: российское судно не получило никаких повреждений, а вот плавсредство корейцев заметно отскочило от удара в сторону, после чего отчаянные рыбаки ретировались.

Как отмечают специалисты, корейские суда часто идут на подобные атаки в попытках изменить курс других судов.