Северокорейские шхуны покинули бухты Приморья, сообщает DEITA.RU по материалам пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В очередной раз в сезон тайфунов Приморский край стал свидетелем прибытия в бухты и заливы целых флотилий северокорейских шхун. В одном только заливе Ольга их насчитали более 200, а сколько их было всего, сложно сказать. Учитывая, что прятались они от тайфуна «Кроса» от залива Опричник на севере и до острова Рикорда на юге.

Некоторых из рыбаков на своих утлых суденышках выбросило на берег, и они расселись прямо на дороге вблизи поселка Ольга.Как отметили в пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, согласно российскому законодательству, моряки, ставшие жертвой неблагоприятных погодных условий, не являются нарушителями государственной границы.

Как подчеркнули пограничники, на сегодняшний день практически все они покинули пределы пограничного пространства Российской Федерации. Силы Береговой охраны сопроводили маломерные суда за пределы территориального моря и исключительной экономической зоны РФ. У берегов Приморья остаются лишь единичные плавсредства, выброшенные на мель.

Около 75 спасенных рыбаков, снятых с разбитых штормом судов, в ближайшее время будут отправлены на Родину. Всех их передадут сопредельной стороне по упрощенной процедуре.

Ну а те северокорейские шхуны, которые можно считать целыми, далеко не ушли. Они продолжат ловлю кальмара, освещая ярким заревом северное побережье Приморья. Местные рыбопромышленники нос от кальмара воротят: больших денег на нем заработать, а вложить средств на переоборудование судна под кальмаролов надо немало. То ли дело крабы, за квоты на которые сейчас идет битва. Там и прибыль совершенно другая и интересы игроков рынка сталкиваются на федеральном уровне.

А кальмар – кому он нужен. Разве что северокорейцам, которые на утлых суденышках выходят в открытое море. От российских границ они отошли недалеко. А, стало быть, в следующую непогоду вернутся.

Дмитрий Санников