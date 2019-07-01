Ядерное топливо из Республики Корея везут в Приморье целыми составами. Цистерны с опасным грузом замечены недалеко от «ядерного могильника» в Фокино, сообщает DEITA.RU.

На минувших выходных жители Приморья заметили на железнодорожной станции в Шкотовском районе странный состав. Судя по маркировке на цистернах, в них содержится ядерное топливо. Отправитель груза - Республика Корея. Примечательно, что часть информации на цистернах заклеена: так, под наклейкой можно разглядеть очертания знака радиация. Этот факт быстро разлетелся по соцсетям и изрядно напугал приморцев.

Интересная деталь - компания-отправитель опасного груза. Южнокорейская компания KEPKO - это крупнейшая энергетическая компания страны, контролирует атомные и геотермальные электростанции в Республике Корея. Откуда в Приморье взялось ядерное топливо из Республики Корея? Ведь ввоз радиоактивных отходов в нашу страну запрещен.

Беглое изучение вопроса несколько прояснило ситуацию. Оказалось, что в 2014 году южнокорейская компания KEPCO и внешнеторговая компания госкорпорации «Росатом» - ОАО «Техснабэкспорт» заключили «Соглашение о материальном счете», определяющее условия физических поставок российского обогащенного урана в Республику Корея и последующих буктрансферных операций с ним. Проще говоря, Россия и Южная Корея договорились о том, что РФ будет поставлять в Корею вещество для фабрикации ядерного топлива. Не исключено, что оно же вернулось в Россию, в Приморье. И на ум тут же приходит скандал, разразившийся этой зимой вокруг «ядерного могильника» в приморском Фокино и утилизации ядерных отходов из Японии.

Росатом тогда заявил, что строят вовсе не могильник, а Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, и пообещал несколько принципиальных вещей. Первая: хранить в Приморье ничего не будут - только обрабатывать и увозить в другие регионы. Вторая - кондиционировать будут только российские отходы, в основном - те атомные подлодки, которые остались в Приморье со времен СССР.

Чтобы успокоить людей, тогда, зимой-весной 2019 года, из каждого утюга звучало: законодательство РФ не позволяет ввозить на территорию страны отходы из других стран. Это так, только вот эти нормы не касаются отработанного ядерного топлива. Его в Россию ввозят на условиях договора поставки: отработало - вернули продавцу, то есть, РФ. ОЯТ, согласно 64 ФЗ, не является радиоактивным отходом, поэтому его возврат с зарубежных атомных станций, построенных СССР или Россией, считается законной операцией.

Такой закон в России приняли в начале нулевых. Как рассказывал в интервью «Коммерсанту» тогдашний министр по атомной энергетике Александр Румянцев, доходность от такого ядерно-захоронительного бизнеса может достигать 200%. Примечательно, что власти на полном серьезе боролись с другими странами за право покупать отработку: очень выгодное предприятие. Вот, что в 2002 году говорил профильный министр:

«Поскольку 75-80% рынка свежего и отработавшего ядерного топлива так или иначе контролируются США (то есть Америка регулирует перемещение этого топлива), Россия реально может претендовать на долю рынка в 10%. В мире уже накоплено 200 тыс. тонн ОЯТ, хранение и переработка 1 кг ОЯТ на мировом рынке стоит $1000… Уточню, что до сих пор мы не можем похвастаться тем, что забираем ОЯТ по мировым ценам - например, из Болгарии мы забираем топливо по $620-640 за килограмм».

Примечательно, США в договорах прописывают запрет на возврат отработанного топлива в Штаты. Кроме того, покупатели должны согласовывать с Америкой страны, в которые будет это топливо вывозиться. А Россия борется за «привлекательный рынок».

Откуда теоретически в Россию может возвращаться отработавшее ядерное топливо? Согласно договору, в РФ могут возвращать отработавшее топливо с тех АЭС, которые строил СССР или Россия. Судя по открытым данным, к нам могут везти топливо из следующих стран: Бангладеш (2 станции), Беларусь (2 станции), Индия (4 станции, из них 2 строятся), Иран (1 станция), Китай (5 станций), Турция (1 станция). И это только те, которые построены или строятся Росатомом. Примерно столько АЭС в мире, которые были построены еще при Советском Союзе.

Соответственно, цистерны с ядерным топливом из Республики Корея, обнаруженные в Приморье, могут вполне оказаться отработанным топливом, которое, возможно, везут в Центр долговременного хранения радиоактивных отходов в бухте Сысоева в районе города Фокино.

Разумеется, содержимое тех самых цистерн может и не быть отработанным ядерным топливом для России. Редакция ИА DEITA.RU направила запросы в профильные органы, чтобы выяснить все данные.

Елена Миронова