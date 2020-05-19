Коробки вакцины от гриппа нашли в российском лесу

Во время прогулки через лес жители Нижегородской области обнаружили коробки с непросроченной вакциной от гриппа, сняв это на видео, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно комментариям авторов видеоролика, в коробках нашлась вакцина «Совигрипп» сроком действия 2019-2020 гг. Региональные власти уже заинтересовались вопросом, пишет РБК.

«Информация соответствует действительности, проводится проверка. На ситуацию оперативно отреагировал Давид Мелик-Гусейнов, заместитель губернатора Нижегородской области, исполняющий также обязанности министра здравоохранения региона», – заявили в областном правительстве.

Следком, полиция и Роспотребнадзор от комментариев пока отказались.

Глава местного Минздрава уже отметил, что номера партии позволят быстро установить, кто таким образом решил избавиться от вакцины. Он добавил, что это сделал кто-то, «кто не осознал, что это может быть расценено как преступление».