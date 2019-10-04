«Короче, хаус» — сильный ветер испортил капремонт многоэтажке

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Ремонт, дом, капитальный ремонт, аварийный дом

Капитальный ремонт многоквартирного дома во Владивостоке закончился печально из-за сильного ветра, сообщает DEITA.RU.

В ночь на пятницу, 4 октября, практически ураганный вечер содрал утеплитель со стены десятиэтажного дома, расположенного по адресу: улице Кизлярская, дом 7. Видео с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам автора кадров, мастера некачественно утеплили стены. «Все, вот видите, что творится. Все отлетело. Вот утеплили стены. И еще сейчас будет отваливаться. Вот видите, — говорит мужчина, проходя по отвалившемуся утеплителю. — Вот так вот у нас чисто. Пенопласт, столб… До сих пор. Короче, хаус»

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова

Видео: Экипажи ДПС

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