Путешествие по старинному району Владивостока с загадочным названием Миллионка совершила группа школьников с родителями в минувшие выходные. Программа «Что такое Миллионка?» одна из интерактивных игр-путешествий организованных музеем имени Арсеньева. Гуляя по городским улицам, ребята знакомятся с историей города и края, сообщает DEITA.RU.

Как можно изучать историю, гуляя по улицам? Ответ на этот вопрос нашли в музее Арсеньева. Здесь регулярно проводят экскурсии по историческим местам Владивостока.

Для детей разработан особый тип экскурсий, где ребята не только слушают ведущего, но и решают задания и исторические задачки, ищут место, где могло быть расположено то или иное здание.

В воскресный день группа ребят с родителями собралась у главного корпуса музея Арсеньева по адресу ул. Светланская, 20, чтобы отправиться по знаменитой, овеянной легендами территории.





В конце XIX века в районе, где сейчас расположена центральная часть туристического Владивостока, стихийно возник «китайский квартал», который получил имя Миллионка. По этим местам и отправились школьники.

Путешествие началось с рассказа о профессиях, которыми владели китайские рабочие во времена, когда Владивосток только создавался, о добрых отношениях двух народов, живших рядом, - русского и китайского.

Постепенно путешественники уходили все глубже в старую часть города, погружаясь в историю и легенды.

Кто такой Король Миллионки, и как золото Колчака связано с «китайским кварталом»? Почему вели борьбу китайские театры севера и юга, и где они были расположены? Какие дома строили китайцы, и почему в 1903 году им запретили в центре Владивостока строить дома из дерева? Где учились китайские дети и могли ли они получить хорошее образование? И почему, собственно, Миллионка называется Миллионкой? На многие эти и другие интересные вопросы участники игры-экскурсии получили ответы в путешествии по старинному району.

Программа «Что такое Миллионка?» рассчитана на школьников 8-12 лет, но, как показывает практика, интересно и азартно проводят время вместе с детьми и взрослые.

Узнать о музейных программах можно на сайте музея имени Арсеньева arseniev.org или по телефону 8 (423) 241-11-73. По этому же телефонному номеру можно записаться на экскурсию или программу.

Ирина Павленко