Народный артист России Филипп Киркоров попал в поле зрение судебных приставов за неуплату штрафов ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, три штрафа на общую сумму в две тысячи рублей получил король поп-музыки за нарушения правил дорожного движения в Тверской области в апреле текущего года. В тот период популярный певец выступал в Твери с концертом.

На данный момент судебные приставы требуют уплаты штрафа.

Стоит отметить, что бывшая супруга Киркорова Алла Пугачева задолжала государству шесть тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова