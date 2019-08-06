Тайский король Маха Вачиралонгкорн взял себе вторую жену, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Cosmopolitan.

В присутствии своей законной супруги монарх присвоил любовнице, которая работает медсестрой, статус наложницы, или, проще говоря, второй супруги-консорт.

Напомним, в мае текущего года 67-летний Маха Вачиралонгкорн женился в четвертый раз. Избранницей тогда стала начальник его охраны Сутхиде. Службу при главе государства девушка начала нести в 2013 году, до этого она трудилась стюардессой.

Начиная с 1932 года это первый случай двоеженства в Королевстве Таиланд.

Екатерина Брязгунова