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6 Декабрь 2019, 18:15

Королевский особняк купил самый богатый миллиардер Украины

золото

Ринат Ахметов считается самым богатым человеком Украины. Компания бизнесмена приобрела королевскую виллу во Франции, сообщает DEITA.RU. Территория сопоставима с размером небольшой европейской страны.

Ринат Ахметов является владельцем инвестиционной компании, которая приобрела у производителя напитков из Италии шикарный особняк во Франции, как отмечает «РБК». Зарубежное издание Bloomberg пишет, что сделка обошлась в 220 млн долларов.

Как указано в сообщении компании Рината Ахметова, организация относится к приобретению, как к долгосрочной инвестиции. О намерении владельца использовать виллу в качестве частной резиденции не упоминается.

Разгуляться есть где – территория общей площадью 14 тысяч гектар в прошлом принадлежала королю Бельгии Леопольду II. Территория сравнима с государством – Лихтенштейн немногим меньше данной территории. Площадь Лихтенштейна составляет 160 квадратных километров, у Рината Ахметова сейчас во владении оказались 140 кв. км.

Forbes оценивает состояние миллиардера более чем в шесть с половиной миллиардов долларов.

Софья Корф

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