Новости
Россия отстояла бренд всемирно известной водки
28 Январь 2020, 19:20
«Москвичи» выйдут на трамвайную линию Владивостока
28 Январь 2020, 19:00
Профсоюзы Приморья недовольны задержкой зарплаты педагогам
28 Январь 2020, 18:40
Королевский особняк купил самый богатый миллиардер Украины
28 Январь 2020, 18:20
Ким Чен Ын отправляет прибывающих иностранцев на месяц в карантин
28 Январь 2020, 18:00
Кабмин не одобрил проект об отмене штрафов ПДД
28 Январь 2020, 17:40
Сбербанк: Центробанк ведет войну с потребительскими кредитами
28 Январь 2020, 17:20
Жители Владивостока остались без депутата, обещавшего построить мост
28 Январь 2020, 17:00
Королевский особняк купил самый богатый миллиардер Украины
Ринат Ахметов считается самым богатым человеком Украины. Компания бизнесмена приобрела королевскую виллу во Франции, сообщает DEITA.RU. Территория сопоставима с размером небольшой европейской страны.
Ринат Ахметов является владельцем инвестиционной компании, которая приобрела у производителя напитков из Италии шикарный особняк во Франции, как отмечает «РБК». Зарубежное издание Bloomberg пишет, что сделка обошлась в 220 млн долларов.
Как указано в сообщении компании Рината Ахметова, организация относится к приобретению, как к долгосрочной инвестиции. О намерении владельца использовать виллу в качестве частной резиденции не упоминается.
Разгуляться есть где – территория общей площадью 14 тысяч гектар в прошлом принадлежала королю Бельгии Леопольду II. Территория сравнима с государством – Лихтенштейн немногим меньше данной территории. Площадь Лихтенштейна составляет 160 квадратных километров, у Рината Ахметова сейчас во владении оказались 140 кв. км.
Forbes оценивает состояние миллиардера более чем в шесть с половиной миллиардов долларов.
Софья Корф