Коронакризис сделал беднее российских миллиардеров

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года сократилось на 46 миллиардов долларов США, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, единственным российским миллиардером, кому удалось с начала года увеличить свое состояние на 691 миллион долларов (до 5,76 миллиарда), стал бизнесмен Сулейман Керимов.

При этом состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на 2,04 миллиарда долларов — до 26 миллиардов. Он остался богатейшим из россиян в списке BBI. На втором месте оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его богатство сократилось на 3,84 миллиарда долларов — до 17,6 миллиарда долларов.

Третье место по итогам января-апреля занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал сократился на 7,66 миллиарда долларов — до 16,9 миллиарда.