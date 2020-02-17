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Коронавирус делает мужчин бесплодными
Коронавирус COVID-2019 убивает стариков и делает мужчин бесплодными, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишетРИА ФАН, группа исследователей из китайских центров по контролю и профилактике заболеваний выяснила, что коронавирус COVID-2019 «косит» стариков и не трогает детей.
Примечательно, что мужчин среди заболевших больше, чем женщин. Согласно исследованию, опубликованному на портале препринтов medRxiv.org, у мужчин молодого и среднего возраста, перенесших коронавирус, могут наблюдаться поражение почек и тканей яичек, что приводит к бесплодию.
На сегодняшний день число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1596 человек, количество зараженных превысило 56,2 тысячи. Количество зараженных вирусом по всему миру превысило 67 тысяч человек.