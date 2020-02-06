Коронавирус грозит дефицитом смартфонов в России

Эпидемия коронавируса может привести к уменьшению ассортимента смартфонов на прилавках российских магазинов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Как сообщили изданию представители одной из российских розничных сетей электроники, следствие борьбы с распространением опасного вируса в Китае будут заметны в торговых точках по всей стране уже в марте.

Эксперты прогнозируют в своих торговых сетях дефицит смартфонов. Однако, о повышении стоимости устройств речь пока не идёт.

Тем временем другие крупные игроки на рынке продажи мобильных устройств сообщили о том, что их график поставок гаджетов из Китая пока не поменялся.