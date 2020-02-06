telegr wh call

Новости

Школьников бесплатно накормят горячим хотя бы раз в день

6 Февраль 2020, 14:50

Коронавирус заставляет россиян скупать строительные респираторы от пыли

6 Февраль 2020, 14:40

Продлить молодость до 44 лет предложили общественники Хабаровска

6 Февраль 2020, 14:20

Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами

6 Февраль 2020, 14:19

Озвучено состояние россиян, находящихся на заражённом лайнере

6 Февраль 2020, 14:00

Коронавирус грозит дефицитом смартфонов в России

6 Февраль 2020, 13:40

Взять кредит можно будет в продуктовом магазине

6 Февраль 2020, 13:20

Крабового короля арестовали заочно

6 Февраль 2020, 13:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Коронавирус грозит дефицитом смартфонов в России

телефон, фото, снимок, смартфон

Электронных устройств в продаже может стать меньше

Эпидемия коронавируса может привести к уменьшению ассортимента смартфонов на прилавках российских магазинов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Как сообщили изданию представители одной из российских розничных сетей электроники, следствие борьбы с распространением опасного вируса в Китае будут заметны в торговых точках по всей стране уже в марте.

Эксперты прогнозируют в своих торговых сетях дефицит смартфонов. Однако, о повышении стоимости устройств речь пока не идёт. 

Тем временем другие крупные игроки на рынке продажи мобильных устройств сообщили о том, что их график поставок гаджетов из Китая пока не поменялся.

Читайте также:

Караван с китайскими овощами пересек границу Приморья

Зараженный коронавирусом лайнер заходил во Владивосток

Минздрав дал надёжную рекомендацию от коронавируса

Дмитрий Шевченко

Популярное

Приморская бухта покрылась толстым слоем чёрной пыли

Жители Находки надеются на Кожемяко

Штраф за шипованные шины хотят ввести в России

«Хоть каску надевай» - штукатурка и кирпичи падают с фасада дома
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...