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Коронавирус грозит дефицитом смартфонов в России
Электронных устройств в продаже может стать меньше
Эпидемия коронавируса может привести к уменьшению ассортимента смартфонов на прилавках российских магазинов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Как сообщили изданию представители одной из российских розничных сетей электроники, следствие борьбы с распространением опасного вируса в Китае будут заметны в торговых точках по всей стране уже в марте.
Эксперты прогнозируют в своих торговых сетях дефицит смартфонов. Однако, о повышении стоимости устройств речь пока не идёт.
Тем временем другие крупные игроки на рынке продажи мобильных устройств сообщили о том, что их график поставок гаджетов из Китая пока не поменялся.