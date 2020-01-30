Коронавирус ищут, но не находят в Приморье

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По данным Роспотребнадзора по ПК, случаев завоза коронавируса на территорию края не зафиксировано, ситуация остается стабильной, рассказывает DEITA.RU по материалам регионального правительства.
За прошедшие сутки было обследовано порядка 1,5 тысяч человек, прибывших в регион, из них 188 граждан Китая.
Обратившиеся в медицинские учреждения граждане также прошли обследование, результаты которого показали отсутствие опасной болезни.
Напомним, что специалисты Приморского края получили необходимые тесты для выявления коронавируса. Все проверки проводятся под наблюдением Роспотребнадзора.
Ирина Елкина