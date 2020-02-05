Новости
Кремль прокомментировал индексацию пенсий
5 Февраль 2020, 23:15
Коронавирус, как повод: изолировать могут каждого
5 Февраль 2020, 22:45
Китай сообщил о скорой победе над вирусом
5 Февраль 2020, 22:15
Появились фотографии из ценра для эвакуированных из Китая россиян
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«Победа» объяснила, почему обидела ветерана
5 Февраль 2020, 21:15
Кудрин предупредил о проблемах из-за коронавируса
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Россиян вернули на родину из эпицентра эпидемии
5 Февраль 2020, 20:15
Наркологи назвали самый опасный алкоголь
5 Февраль 2020, 20:00
Коронавирус, как повод: изолировать могут каждого
Российское законодательство не оставит гражданам выбора в случае карантина
Любой россиянин может быть помещен в
карантин вопреки воле, сообщает ИА DEITA.RU. Федеральный закон предполагает
юридические основания для принудительного помещения потенциальной угрозы в
изолированный спецобъект.
Государство имеет право изолировать граждан - потенциальных носителей опасных инфекций и тех, с кем они контактировали. В частности, это прямо говорится в N52-ФЗ »О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Из текста закона следует, что «больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».
Далее встает вопрос о противоречии с правом на свободу передвижения и местопребывания.
Но и здесь законом РФ от 25.06.1993 N 5242-1 оно "может быть ограничено на отдельных территориях и в населенных пунктах в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний" при введении особых условий на территории».
Напомним, сейчас на базе санатория "Градостроитель" в поселке Винзили под Тюменью развернулся карантинный пункт для граждан, попавших в зону распространения коронавируса.
Люди находятся под полным контролем врачей. Примечательно, что нахождение в карантине в течение двух недель работодателем будет оплачиваться по больничному листу, согласно действующему закону.
К слову, на не раз заходившем во Владивосток японском лайнере Diamond Princess 5 февраля врачи выявили коронавирус. На борту находятся двое граждан России. Сейчас Diamond Princess стоит у японского причала, людей поместили под двухнедельный карантин.
Василий Кучин