Коронавирус, как повод: изолировать могут каждого

Любой россиянин может быть помещен в карантин вопреки воле, сообщает ИА DEITA.RU. Федеральный закон предполагает юридические основания для принудительного помещения потенциальной угрозы в изолированный спецобъект.



Государство имеет право изолировать граждан - потенциальных носителей опасных инфекций и тех, с кем они контактировали. В частности, это прямо говорится в N52-ФЗ »О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Из текста закона следует, что «больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

Далее встает вопрос о противоречии с правом на свободу передвижения и местопребывания.

Но и здесь законом РФ от 25.06.1993 N 5242-1 оно "может быть ограничено на отдельных территориях и в населенных пунктах в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний" при введении особых условий на территории».

Напомним, сейчас на базе санатория "Градостроитель" в поселке Винзили под Тюменью развернулся карантинный пункт для граждан, попавших в зону распространения коронавируса.

Люди находятся под полным контролем врачей. Примечательно, что нахождение в карантине в течение двух недель работодателем будет оплачиваться по больничному листу, согласно действующему закону.

К слову, на не раз заходившем во Владивосток японском лайнере Diamond Princess 5 февраля врачи выявили коронавирус. На борту находятся двое граждан России. Сейчас Diamond Princess стоит у японского причала, людей поместили под двухнедельный карантин.

Василий Кучин