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Коронавирус может поражать почки – врач

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С исследованием этого аспекта у специалистов пока сложности

Выявлены новые проявления коронавирусной инфекции нового типа, сообщает ИА DEITA.RU.

Неприятное известие озвучила главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Обнаруженные медиками высыпания на коже больных могут говорить о поражении почек. А также других органов, пишет «Царьград».

«Это и поражение эндотелий мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать, потому что это и почки, и другие органы, которые, безусловно, зависимы от микроциркуляции», – сказала Марьяна Лысенко.

Сложность в изучении этого симптома заключается в крайней ограниченности методов, которые могут применить специалисты. Провести биопсию «тяжелым» больным нельзя, и в основном приходится изучать тела умерших коронавирусных пациентов.

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