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Коронавирус может создать дефицит автомобилей

автозавод соллерс

С китайских заводов срочно эвакуируют работников, сообщает DEITA.RU.

Производители автомобилей и запчастей, заводы которых расположены в Китае, приняли решение эвакуировать своих работников. Руководство компаний боится за жизни людей, которые не являются гражданами Китая, и проживали в стране временно.

Как пишет РБК, пока известно о решении эвакуировать работников и членов их семей, которое приняла группа PSA (Peugeot и Citroen). У группы только в Ухани находится три завода. Также в регионе расположен предприятие Renault, а также французских поставщиков компонентов — Valeo и Faurecia.

Китайская сторона попросила партнеров позаботиться и о китайских работниках заводов. Компания ответила согласием, однако пока непонятно, как она поступит.

Напомним, коронавирус появился в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодняшний день от вируса погибли более 100 человек, заражения регистрируют по всему Китаю, в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и других странах.

Елена Миронова

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