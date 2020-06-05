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Коронавирус найден в детском саду на Сахалине
В учреждении заболел сотрудник
Детский сад «Островок» в сахалинском пгт Смирных закрыт из-за обнаружения среди сотрудников зараженного коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU.
О произошедшем стало известно еще вечером среды, но опубликована информация была позже. К настоящему моменту определен круг контактных лиц среди сотрудников детсада, малышей, близких зараженного и его соседей.
«Начались обследования 126 детей и их родителей, а также 73 работников дошкольного учреждения. В детском саду проводится санобработка. Ночью была организована дезинфекция в подъезде жилого дома, в котором проживает заболевшая», – сказали в островном правительстве.
Женщина с положительным тестом была экстренно направлена на лечение в инфекционный госпиталь.