Коронавирус найден в детском саду на Сахалине

Детский сад «Островок» в сахалинском пгт Смирных закрыт из-за обнаружения среди сотрудников зараженного коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU.

О произошедшем стало известно еще вечером среды, но опубликована информация была позже. К настоящему моменту определен круг контактных лиц среди сотрудников детсада, малышей, близких зараженного и его соседей.

«Начались обследования 126 детей и их родителей, а также 73 работников дошкольного учреждения. В детском саду проводится санобработка. Ночью была организована дезинфекция в подъезде жилого дома, в котором проживает заболевшая», – сказали в островном правительстве.

Женщина с положительным тестом была экстренно направлена на лечение в инфекционный госпиталь.