Коронавирус нанес удар по летним детским лагерям

Только один из шести детских лагерей примет постояльцев этим летом, сообщает ИА DEITA.RU.

Такие меры будут приняты по решению МЧС. Речь об этом шла прошедшем накануне на заседании ведомства в режиме видеоконференции.

Как было отмечено докладчиками, сейчас на контроле МЧС России – около 29 тысяч детских лагерей и баз отдыха, из этого числа 22,5 тысячи работают в школах на время каникул. Но меры безопасности, необходимые с учетом пандемии коронавирусной инфекции нового типа, могут быть предприняты не во всех учреждениях.

«В ситуации предупреждения распространения COVID-19 летом этого года количество лагерей, готовых к принятию детей, будет значительно меньше по сравнению с прошедшими годами, и составит порядка пяти тысяч», – информирует пресс-служба.

По словам министра Евгения Зиничева, недопустимо, чтобы подход к безопасности детей был формальным.