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Коронавирус обрушил юань
Удешевление валюты происходит с рекордной скоростью
Юань, который начал расти и укрепляться с осени этого года, теперь снова идет на спад, сообщает DEITA.RU.
Удешевление валюты происходит с рекордной за последнее время скоростью. Как пишет портал finanz.ru., с сентября прошлого года после заключения торговой сделки с администрацией Трампа юань только рос и укреплялся.
Однако, 20 января курс составлял 6,8 юаней за доллар, к концу месяца – 30 января – был уже менее 7 юаней за доллар. Торги в пятницу показали минимум за последние шесть недель – 7,003.
Эксперты отмечают, что конечное положение экономики Поднебесной пока остается неясным, однако, из-за коронавируса все составленные прогнозы на юань и общемировое движение капитала сильно изменятся.
Сейчас ведущие экономические порталы прогнозируют замеделение роста ВВП Китая на 5-5,6%.