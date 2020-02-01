Коронавирус обрушил юань

Юань, который начал расти и укрепляться с осени этого года, теперь снова идет на спад, сообщает DEITA.RU.

Удешевление валюты происходит с рекордной за последнее время скоростью. Как пишет портал finanz.ru., с сентября прошлого года после заключения торговой сделки с администрацией Трампа юань только рос и укреплялся.

Однако, 20 января курс составлял 6,8 юаней за доллар, к концу месяца – 30 января – был уже менее 7 юаней за доллар. Торги в пятницу показали минимум за последние шесть недель – 7,003.

Эксперты отмечают, что конечное положение экономики Поднебесной пока остается неясным, однако, из-за коронавируса все составленные прогнозы на юань и общемировое движение капитала сильно изменятся.

Сейчас ведущие экономические порталы прогнозируют замеделение роста ВВП Китая на 5-5,6%.