Коронавирус охватил 50 округов и провинций Китая и 11 стран мира

50 округов и провинций Китая и еще 11 стран – такова эпидемиологическая карта нового опасного вируса из КНР, размещенная на специальном ресурсе китайского Минздрава, где можно отслеживать ситуацию по коронавирусу в режиме онлайн.

Патоген 2019-nCoV, более известный в российских СМИ, как «китайский коронавирус», заразил уже 2768 человек по всему миру. Из них 81 случай имеет летальный исход, но 52 человека излечились, сообщает DEITA.RU со ссылкой на национальные и областные комитеты здравоохранения Китая.

Эти ведомства в КНР объединены в единую сеть, что позволило создать авторизованный правительством Поднебесной интернет-портал. Он, что необычно для государственных сайтов Китая, доступен для просмотра в других странах, и не требует VPN, а также содержит всю имеющуюся информацию по вирусу, которая обновляется в реальном времени.

Так, по состоянию на 15.00 27 января 2020-го актуальные данные говорят о следующем: в КНР выявлено 5794 пациента с «подозрительными» симптомами, но еще не факт, что они больны именно данным коронавирусом. В то же время, подтвержденных случаев набралось почти 2800. Также китайский сайт опубликовал последние результаты проводимых экспертных мероприятий.

Сообщается, что источником патогена служит неизвестное дикое животное. В то же время, китайские здравоохранители подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку, в том числе от пациентов медицинскому персоналу. Однако восприимчивую популяцию все еще не удалось отследить. Инкубационный период, как говорится на страничке минздрава КНР, составляет от 1 до 14 дней.

По последним данным, еще 40 человек заразились коронавирусом 2019-nCoV за пределами Китая – на данный момент в 11 странах мира. Больше всего в Таиланде – сразу 9 человек. Кроме того, случаи заражения коронавирусом зафиксировали в США, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Австралии, Малазии, Франции, Вьетнаме, Непале и Канаде.

Евгений Черемухин