Коронавирус остановил рейсы между Владивостоком и КНДР

Отправиться самолётом из Владивостока в Северную Корею теперь будет невозможно какое-то время, сообщает DEITA.RU. В целях предотвращения распространения коронавируса власти Северной Кореи приняли решение приостановить авиасообщение со столицей Приморского края.

Сообщение с информацией об ограничении перелётов Пхеньян – Владивосток появилось на странице посольства России в Facebook.

Относительно сотрудников и гостей дипломатических миссий будут предусмотрены отдельные меры, например, карантин или медосмотр. Несмотря на это, и на данном уровне будут ограничены встречи и личные визиты.

Относительно россиян, которые пребывают на данный момент на территории Северной Кореи, посольством уточняются меры безопасности.

Напомним, ранее сообщалось о мерах, предпринятых российской стороной для обеспечения здоровья россиян. В пяти регионах России, граничащих с Китаем, граница была закрыта. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Последствия решения не заставили долго ждать – приморцы выражают недовольство ценами на овощи. Их стоимость резко скакнула вверх после ограничения сообщения с Китаем.

Софья Корф