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Коронавирус остановил рейсы между Владивостоком и КНДР
Сообщение появилось на странице посольства России в Facebook
Отправиться самолётом из Владивостока в Северную Корею теперь будет невозможно какое-то время, сообщает DEITA.RU. В целях предотвращения распространения коронавируса власти Северной Кореи приняли решение приостановить авиасообщение со столицей Приморского края.
Сообщение с информацией об ограничении перелётов Пхеньян – Владивосток появилось на странице посольства России в Facebook.
Относительно сотрудников и гостей дипломатических миссий будут предусмотрены отдельные меры, например, карантин или медосмотр. Несмотря на это, и на данном уровне будут ограничены встречи и личные визиты.
Относительно россиян, которые пребывают на данный момент на территории Северной Кореи, посольством уточняются меры безопасности.
Напомним, ранее сообщалось о мерах, предпринятых российской стороной для обеспечения здоровья россиян. В пяти регионах России, граничащих с Китаем, граница была закрыта. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Последствия решения не заставили долго ждать – приморцы выражают недовольство ценами на овощи. Их стоимость резко скакнула вверх после ограничения сообщения с Китаем.
Софья Корф