Коронавирус оставил без работы тысячи приморских водителей

Приморская организация Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства обратилась в Правительство России с просьбой субсидировать выпадающие доходы в связи с закрытием международных пассажирских перевозок из-за вспышки коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ФППК.

Как рассказал председатель Приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло, в связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Китаем прекратились международные пассажирские перевозки, и это оставило без работы более двух тысяч водителей.

По информации профсоюзов, с 24 января люди находятся в отпуске без содержания, и когда они смогут приступить к работе, не известно. Всего в отрасли простаивает более 400 машин. Другой работы для этих автомобилей сейчас нет и в ближайшее время не будет.

Кроме водителей, пойти в отпуска без сохранения заработной платы пришлось слесарям, инженерно-техническому персоналу. Отложенных на черный день денег у людей нет. Сегодня автотранспортные предприятия низкорентабельны, заработная плата у работников невысокая, и поэтому даже месяц без работы негативно сказывается на семейном бюджете.

«Приморавтотранс», например, приобрел для улучшения культуры обслуживания пассажиров и повышения безопасности перевозок большое количество новых автобусов за счет кредитных средств и в лизинг. Возврат этих средств производится строго по графику. Но из-за того, что перевозки через границу прекратились, поступления доходов тоже прекратились, и предприятие получит штрафы, что усугубит и без того тяжелое финансовое положение. Если Правительство не вмешается, работникам невозможно будет своевременно приобрести топливо для работы котельных и автомобилей и выплатить заработную плату. Похожая ситуация не только в Приморье, но и в других регионах Дальнего Востока, где приостановлены междугородние перевозки с Китаем.

По решению Пленума обращение в Правительство, лично к Михаилу Мишустину направлено сегодня. В нем три предложения - субсидировать выпадающие доходы автотранспортных предприятий, помочь приостановить графики выплаты кредитов и лизингов на период остановки действия автопереходов и не начислять пени и штрафы за задержку выплату налогов, пока переходы полностью не возобновят свою деятельность.