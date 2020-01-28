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«Коронавирус открыли еще в 2017 году для оружия»: появилась новая версия происхождения эпидемии
Ученые и западный мир считают, что коронавирус,
распространившийся по миру из Китая, могли изобрести в КНР. Такое мнение со
ссылкой на экспертов и научный мир выражает издание Qazweek.
Косвенным доказательством мнения приверженцев этой теории является статья в журнале Nature за 2017 год. Там рассказывается о новой лаборатории в городе Ухань с 4 уровнем биобезопасности. Этим новеньким на тот момент Медицинским научно-исследовательским институтом очень гордились власти КНР. Одно из направлений деятельности лаборатории – изучение вируса, вызывающего атипичную пневмонию. Тогда многие беспокоились, что Китай может использовать свои наработки против других стран.
Тогда же, около двух лет назад сообщалось о том, что вирус, над которым работали ученые в секретных лабораториях Уханя, «бежал» - прорывался наружу. Теперь общественность думает, что и современный коронавирус просто случайно прорвался за стены исследовательского университета – не зря же первый город, с котрого началось заражение – именно Ухань.
О распространении коронавируса стало известно еще в декабре 2019 года. Первые заболевшие появились в городе Ухань. Официальной причиной появления вируса назвали нелегальный рынок.
Елена Миронова