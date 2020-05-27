Коронавирус отразился на русском языке

Пандемия коронавируса внесла поправки не только в нашу жизнь, но и в русский язык, сообщает ИА DEITA.RU.



Такое мнение озвучил профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз. Он выделил три линии новых слов: медицинские, бытовые и игровые, пишет Nation News.

«Медицинские термины прежде всего названия вируса – "коронавирус", "ковид" и административные термины "карантин", "самоизоляция", "социальная дистанция". Что-то из этого было, но в этой группе ряд терминов просто был не так широко известен, а сейчас они употребляются постоянно», – констатировал эксперт.

В случае конца пандемии в двухмесячный период он прогнозирует исчезновение новых слов, особенно из игровой категории, типа «корониалов» и «ковидиотов».

«Слов "коронавирус" и "ковид" мы будем бояться, и они сохранятся как слова, пугающие нас и характеризующие период. Если будет вторая волна, то они плотно войдут в нашу жизнь», – добавил Максим Кронгауз.



