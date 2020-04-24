telegr wh call

Новости

Циклон остается: прогноз погоды на пятницу озвучен

24 Апрель 2020, 09:15

Звонок из РЖД: Перевозчик меняет правила покупки билетов

24 Апрель 2020, 08:15

Дальневосточный чиновник накупил еды на деньги с найденной карты

24 Апрель 2020, 07:15

Граждане скупают средства от похмелья

24 Апрель 2020, 06:15

Россияне решили меньше пить

24 Апрель 2020, 05:15

В США не смогли найти искусственного происхождения COVID-19

24 Апрель 2020, 04:15

Совладелец S7: авиа-пассажиров может стать в два раза меньше

24 Апрель 2020, 03:15

Тотальная слежка ждет российских водителей

24 Апрель 2020, 02:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Коронавирус парализовал работу полиции

полиция

В российском городе найдена вспышка инфекции

В российском городе целый отдел МВД закрыт на карантин из-за корнавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

В городе Миасс в Челябинской области выявлены двое полицейских с кооавирусной инфекцией. По информации регионального УМВД, один из заболевших - участковый района «Южный». Как именно инфекция попала к сотрудникам - не сообщается.

Сейчас приостановлена работа всего отделения, проводится дезинфекция помещений, полицейские находится дома на самоизоляции. Надзор за преступностью в районе осуществляют сотрудники других отделений.

К слову, ранее на самоизоляцию в полном составе была отправлена прокуратура одного из районов Челябинска из-за выявленной коронавиусной инфекции у сотрудницы. Спустя две недели работники вернулись к выполнению обязанностей.

Так или иначе, хулиганы города Миасс получили неожиданный подарок судьбы. Но праздник их будет недолгим.

Василий Кучин

Популярное

Россияне останутся без банковских карт во время карантина

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Россиянам дадут МРОТ по максимуму

Дальневосточники смогут выйти из дома только по цифровым пропускам
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...