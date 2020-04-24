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Коронавирус парализовал работу полиции
В российском городе найдена вспышка инфекции
В российском городе целый отдел МВД закрыт на карантин из-за корнавируса, сообщает ИА DEITA.RU.
В городе Миасс в Челябинской области выявлены двое полицейских с кооавирусной инфекцией. По информации регионального УМВД, один из заболевших - участковый района «Южный». Как именно инфекция попала к сотрудникам - не сообщается.
Сейчас приостановлена работа всего отделения, проводится дезинфекция помещений, полицейские находится дома на самоизоляции. Надзор за преступностью в районе осуществляют сотрудники других отделений.
К слову, ранее на самоизоляцию в полном составе была отправлена прокуратура одного из районов Челябинска из-за выявленной коронавиусной инфекции у сотрудницы. Спустя две недели работники вернулись к выполнению обязанностей.
Так или иначе, хулиганы города Миасс получили неожиданный подарок судьбы. Но праздник их будет недолгим.