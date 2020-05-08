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Коронавирус подтвержден: карантин введен на крупном заводе в Приморье

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В пятницу, 8 мая, на авиазаводе «Прогресс» остановилось производство вертолетов из-за ухода всего предприятия на карантин, сообщает ИА DEITA.RU. У одного из рабочих был диагностирован COVID-2019.

На предприятии корреспонденту ИА DEITA.RU рассказали, что один из сотрудников завода во время первомайских праздников почувствовал недомогание, у него отмечалась высокая температура, он сразу же обратился в больницу. 

«При госпитализации первым делом был проведен анализ на наличие коронавируса. К сожалению, результат 7 мая оказался положительным. Установлен круг контактировавших с заболевшим лиц, все они также сдают тесты. В этой связи присутствие работников на предприятии в предпраздничный день сведено к минимуму - проводится санитарная обработка помещений, которая в совокупности с другими регулярными профилактическими мерами должна помочь избежать дальнейшего распространения инфекции», - рассказали на предприятии.

Напомним, что ПАО ААК «Прогресс» является градообразующим предприятием города Арсеньева в Приморском крае. На заводе работает около пяти тысяч человек. В конце марта сообщалось, что двое рабочих завода заразились COVID-2019 находясь в рабочей командировке. Завод занимается производством военных вертолетов Ка-52, к серийному производству готовится выпуск Ка-62. 

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