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17 Февраль 2020, 14:13

Коронавирус покинул тела 21 приморца

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В Приморье еще 21 человек выписан домой после успешного лечения от коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

Таким образом, общее число победивших коронавирусную инфекцию в Приморье – 61 человек. В трех случаях, несмотря на все усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

При этом, общее число заболевших выросло.27 новых случаев заболевания COVID-19 отмечено в Приморском крае за минувшие сутки. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с начала эпидемии число приморцев с подтвержденным статусом «COVID+» составляет уже 430 человек.

Основными территориями, где активно регистрируется инфекция, остаются крупные города – Владивосток, Находка, Артем, среди муниципальных образований – Михайловский район, где был ранее зарегистрирован групповой очаг.

 

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