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17 Февраль 2020, 14:13

Коронавирус покинул тела 885 приморцев

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По состоянию на 28 мая из общего числа жителей Приморского края с диагнозом «коронавирус» 48% пациентов выздоровели, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

По информации  министра здравоохранения Анастасии Худченко, всего выздоровели с начала эпидемии 885 человек. При этом, уже третий день подряд число победивших коронавирус за сутки превышает количество заболевших. Так, за минувшие сутки в крае зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом, а 87 человек выздоровели. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1836 человек.

Не у всех болезнь протекает быстро. Среди выписанных из ковидных госпиталей Приморья за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось на срок более 20 дней, но люди смогли побороть болезнь.

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