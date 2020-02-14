Коронавирус поставил под угрозу выполнение всероссийской переписи населения

Для переписи населения, которую запланировали на начало октября по всей территории РФ, может не хватить компьютерных планшетов. Всему виной коронавирус из Китая: именно в его «очаговой» провинции – Хубэй – производят комплектующие для КПК, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ъ».

Старт переписи назначен на 1 число, однако уже сейчас поставщики планшетных устройств опасаются, что недополучат необходимый объем «железа» для сборки устройств. Несмотря на то, что до начала вирусной эпидемии поставки уже производились, их недостаточно, чтобы произвести необходимый объем планшетов. По планам уже к весне 360 000 таких гаджетов должны поступить в регионы страны.

Проекты «Байтэрг и «Аквариус» - по сборке таких устройств из китайских комплектующих - исполняют подрядчики «Ростелекома». Уже сейчас они перестают получать запчасти и не могут продолжить производство, утверждают источники «Ъ». В настоящее время карантин, введенный, в том числе, на производственных предприятиях провинции Хубэй в Китае, не даёт ситуации разрешиться в благополучную для всероссийской переписи населения сторону.