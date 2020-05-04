Коронавирус пришел к пациентам Кащенко

Более 40 пациентов Кащенко, а также медики, страдают от коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Как написал на своей странице в социальной сети мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, 28 пациентов и 16 медиков в самой известной психбольнице в стране заразились опасным недугом.

Сейчас проводится расследование – каким образом заражение произошло в настолько закрытой территории.

Сейчас всех пациентов перевели в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова.