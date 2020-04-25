telegr wh call

Новости

Плановый прием в частные клиники предложила вернуть «Опора России»

26 Апрель 2020, 00:25

Коронавирус проник в Госдуму

25 Апрель 2020, 22:51

Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью

25 Апрель 2020, 22:30

Он оглянулся посмотреть: Максим Леонидов задержан за нарушение режима самоизоляции

25 Апрель 2020, 22:08

Инфицированный COVID-19 мужчина пытался на поезде пересечь весь Дальний Восток

25 Апрель 2020, 21:20

Плюс 34: новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Приморье

25 Апрель 2020, 20:18

Студентка медицинского вуза в Приморье заразилась коронавирусом

25 Апрель 2020, 19:18

Банки будут блокировать счета без объяснения причин

25 Апрель 2020, 19:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Коронавирус проник в Госдуму

госдума рф

Председатель комитета Государственной Думы Леонид Калашников заразился коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Парламентарий рассказал агентству, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. «Чувствую себя пока средне, так, лечусь. Лежу в больнице», - сообщил Леонид Калашников журналистам.

Любопытно, что анализ на коронавирус у депутата Госдумы был отрицательным, а выявить заболевание удалось только с помощью компьютерной томографии.

По словам Леонида Калашникова, он заразился от водителя, который заболел на прошлой неделе.

По информации источника «Интерфакса», с коронавирусной инфекцией госпитализированы четверо водителей, которые развозили депутатов Госдумы.

Читайте также:

Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью

Платошкин: «Россия начнёт продавать вместо нефти золото»

Собчак вступилась за бизнес крабового короля

Дмитрий Санников

Популярное

«На ноготочки не записываю»: салоны красоты снова закроют на Дальнем Востоке

Любовь Дарькина стала старше

Собчак вступилась за бизнес крабового короля

Платошкин: «Россия начнёт продавать вместо нефти золото»
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...