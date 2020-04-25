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Коронавирус проник в Госдуму
Председатель комитета Государственной Думы Леонид Калашников заразился коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РИА Новости.
Парламентарий рассказал агентству, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. «Чувствую себя пока средне, так, лечусь. Лежу в больнице», - сообщил Леонид Калашников журналистам.
Любопытно, что анализ на коронавирус у депутата Госдумы был отрицательным, а выявить заболевание удалось только с помощью компьютерной томографии.
По словам Леонида Калашникова, он заразился от водителя, который заболел на прошлой неделе.
По информации источника «Интерфакса», с коронавирусной инфекцией госпитализированы четверо водителей, которые развозили депутатов Госдумы.