Коронавирус проник в Госдуму

Председатель комитета Государственной Думы Леонид Калашников заразился коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Парламентарий рассказал агентству, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. «Чувствую себя пока средне, так, лечусь. Лежу в больнице», - сообщил Леонид Калашников журналистам.

Любопытно, что анализ на коронавирус у депутата Госдумы был отрицательным, а выявить заболевание удалось только с помощью компьютерной томографии.

По словам Леонида Калашникова, он заразился от водителя, который заболел на прошлой неделе.

По информации источника «Интерфакса», с коронавирусной инфекцией госпитализированы четверо водителей, которые развозили депутатов Госдумы.