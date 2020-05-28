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«Коронавирус-сбор» ввели итальянские бизнесмены

касса

Государство в этом участия не принимает

Вернувшиеся с карантина предприниматели Италии решили покрыть свои финансовые потери за счет самовольно введенного «коронавирус-сбора», который даже отражают в чеках, сообщает ИА DEITA.RU.

Государство не вводило этот неожиданный налог, но пока и не комментирует его появление. Чаще всего его обнаруживают в чеках клиенты ресторанов, баров, салонов красоты, пишет «Российская газета». В среднем он добавляет к стоимости услуг 2-4 евро.

«Мы получили сотни электронных сообщений практически со всех уголков Италии. Они сопровождаются доказательствами в виде чеков, на которых черным по белому выбит налог, введенный с целью компенсации расходов на приведение помещений в соответствие действующим нормам. Все это до боли напоминает Дикий Запад», – комментирует происходящее президент ассоциации потребителей Codacons Карло Риенци.

Хотя многие итальянцы с пониманием относятся к желанию бизнеса удержаться на плаву, они хотят, чтобы предприниматели понимали: их клиенты тоже не разбогатели за время пандемии.

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