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6 Декабрь 2019, 18:15

Коронавирус станет причиной дефицита смартфонов в России

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Цены на смартфоны могут возрасти на 10-15%,

Из-за эпидемии нового коронавируса Китайские производители смартфонов перенесли сроки поставок продукции в Россию на 2 недели, сообщает DEITA.RU по материалам «Ъ».

Как заявили представители брендов Huawei (в том числе и Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, поставки на российский рынок сотовых телефонов будет отложен на 2 недели и более. Связано это из-за продленных в связи с пневмонией новогодних каникул. Заводы-производители не будут работать в это время, а, следовательно, новая продукция выпускаться не будет. 

Свои поставки перенесла и компания Apple, которая также производит технику в Китае. Сейчас известный бренд в срочном порядке перераспределяет свои поставки из других регионов Азии.

Компании-производители уверяют, что смещение поставок на 2 недели никак не скажется на наличии смартфонов на прилавках российских магазинов. Представители компаний отметили, что в преддверии праздников всегда страхуются, заказывая больший объем продукции, поэтому для потребителя никакого неудобства не возникнет.

Эксперты считают, что если задержка продлится от двух недель и более, то может возникнуть существенный дефицит на рынке смартфонов. Что, в свою очередь, тоже будет на руку ритейлерам – они смогут распродать залежавшиеся модели и снизить складские запасы, обновив в дальнейшем ассортимент. Однако, если карантин продлится более месяца, то могут возникнуть уже более серьезные проблемы.

К концу февраля в условиях нехватки товара цены на смартфоны могут возрасти на 10-15%, к концу марта начнут заканчиваться необходимые товары, что может привести к снижению спроса в целом и негативно скажется на всем рынке.

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